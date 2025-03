Oasport.it - Calendario Finali Coppa del Mondo sci alpino Sun Valley 2025: programma 20-27 marzo, tv, streaming. Gare su due settimane

L'ultimo atto della Coppa del Mondo 2024-2025 di sci alpino andrà in scena tra giovedì 20 e giovedì 27 marzo, quando a Sun Valley, negli Stati Uniti, si disputeranno le Finali: giovedì 20 e venerdì 21 prove cronometrate delle discese, in programma entrambe sabato 22, mentre i superG andranno in scena domenica 23. Dopo il giorno di riposo previsto per lunedì 24, arriverà l'unica prova spalmata su due giorni: le donne torneranno in pista già martedì 25, per il gigante, in programma invece mercoledì 26 per gli uomini. Conclusione prevista giovedì 27 con i due slalom. Le gare delle Finali della Coppa del Mondo di sci alpino 2024-2025 saranno trasmesse in diretta tv su Rai ed Eurosport (palinsesti precisi da definire), mentre la diretta streaming sarà affidata a Rai Play, discovery+, Sky Go e NOW, infine OA Sport vi assicurerà la diretta live testuale dell'evento.