Calcolo e ricerca | al Cineca di Bologna il computer quantistico più potente d’Italia

, 17 marzo 2025 – La nuova frontiera del superè quella deiquantistici. Ed è in arrivo ailpiù: si chiama Iqm Radiance 54, sarà pronto tra pochi mesi (entro settembre) e avrà 54 qubit, la versione quantum dei bit. Il tutto è frutto della partnership tra il, uno dei maggiori centri diin Italia e uno dei più avanzati al mondo per ilad alte prestazioni, e Iqm Quantums, un’azienda leader globale nell’ambito deiquantistici superconduttivi con sedi in tutto il mondo. L’integrazione con ilLeonardo Ilsarà integrato in Leonardo, uno dei superpiù veloci al mondo, con un passo avanti importante in termini di tecnologia e innovazione, con un miglioramento notevola in termini di prestazioni nell’analisi dei dati.