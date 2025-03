Spazionapoli.it - Calciomercato Napoli, arriva l’annuncio dell’agente: svelata la decisione per l’estate

Leggi su Spazionapoli.it

Ildelinizia già ad entrare nel vivo condel procuratore di un calciatore azzurro:laperIl2025 sta già scaldando i motori. Mentre il campionato entra nella sua fase più bollente, con la squadra di Conte che lotta per il vertice, la dirigenza azzurra guarda avanti, pensando a come rinforzare una rosa che vuole essere protagonista anche nella prossima stagione.Dopo le voci su un possibile interesse per Oumar Solet, difensore dell’Udinese, dal fisico imponente, si pensa anche ai nomi in uscita.Non è ancora tempo di bilanci per la stagione in corso, ma ilnon perde tempo. Con 9 giornate che separano gli azzurri dal traguardo della Serie A, la dirigenza sta già tracciando la rotta per il futuro. L’interessamento per Solet, un colosso difensivo che piace a mezza Europa, è solo la punta dell’iceberg.