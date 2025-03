Juventusnews24.com - Calciomercato Juve LIVE: Mancini in pole in caso di esonero di Thiago Motta, c’è il primo sì di Osimhen ai bianconeri

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24Segui con noi tutte le trattative diin tempo reale: indiscrezioni, incontri e affari conclusiIlnon si ferma mai. La dirigenza bianconera è già al lavoro da settimane per individuare i profili giusti nel mercato invernale, con l’obiettivo di potenziare l’organico, valutazioni in prospettiva e un occhio al bilancio. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore dell’area Football Cristiano Giuntoli e il tecnico della prima squadra. Di seguito tutte le ultimissimein tempo reale.Indice dei contenutiUltimissime: DOMENICA 16 MARZO 2025Ultimissime: SABATO 15 MARZO 2025Ultimissime: VENERDÌ 14 MARZO 2025Ultimissime: VENERDÌ 14 MARZO 2025Ultimissime: GIOVEDÌ 13 MARZO 2025Ultimissime: MERCOLEDÌ 12 MARZO 2025Ultimissime: MARTEDÌ 11 MARZO 2025Ultimissime: LUNEDÌ 10 MARZO 2025UltimissimeUltimissime: DOMENICA 16 MARZO 2025(Gazzetta): da non escludere valutazioni più approfondite nelle prossime ore.