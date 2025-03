Calciomercato.it - Calciomercato, da Torino: assalto a Reijnders, offerta folle in estate

Leggi su Calciomercato.it

Milan, oltre al danno anche la beffa? La formazione rossonera, nonostante le prestazioni non convincenti sotto la guida di Paulo Fonseca, potrebbe rientrare nella corsa alla qualificazione in Champions League ma non è detto che alla fine il Milan riesca ad arrivare 4o, intanto però le prestazioni diattirano sempre più l’attenzione.Milan:tra gol e mercatoNiente Champions League nella prossima stagione ed addio a: lo scenario che potrebbe profilarsi per il popolo rossonero sembra il peggiore. Senza un piazzamento nelle prime 4 in classifica, sarà difficile per il Diavolo trattenere l’olandese dopo la strepitosa stagione.Al Milan, infatti, come ricorda Tuttosport oggi in edicola negli ultimi quarant’anni solo Frank Kessie ha segnato più dicalciando però anche i calci di rigore.