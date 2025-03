.com - Calcio / Una serata di riflessione e memoria a Senigallia nel ricordo di Stefano Furlan

Sala gremita per conoscere una storia tragica che ha segnato Trieste e la sua tifoseria ma che da anni i tifosi alabardati vogliono far conoscere in tutta Italia, 17 marzo 2025 – Una sala del circolo La Fenice gremita di tifosi della curva della Vigor, ma erano presenti anche alcuni esponenti della curva della Vis Pesaro, ha assistito giovedì 13 marzo con attenzione e partecipazione alla presentazione del volume “Una notte lunga quarant’anni”.Il libro, voluto dagli ultras della Triestina, è stato presentato dall’autore Lorenzo Campanale, dell'”Associazionepresente” e membro della curva della Triestina, intitolata dal 1992 proprio a.Il ragazzo, 21 anni, era un tifoso della squadra della sua città ma non uno dei più accesi: morì a 21 anni nel 1984 alcuni giorni dopo il derby di Coppa Italia tra Triestina e Udinese, al termine del quale era stato picchiato da un agente di polizia mentre rientrava a casa da solo.