Calcio Serie D / Il vigorino Kone pronto al debutto al Viareggio con la Fiorentina

Gabbianelli e Alonzi verso il rientro, Rotondo ko.Il diesse Moroni: “Mevale si goda questa opportunità, noi pensiamo a chiudere prima possibile la pratica salvezza”SENIGALLIA, 17 marzo 2025 – Prende il via laCup, la storica competizione giovanile toscana e c’è subito ilper ilMevale, in prestito allaper questo evento.Lagioca infatti la prima partita del girone contro la Stella Rossa lunedì 17 marzo alle ore 13.45.Si gioca a Bagno e Ripoli.Intanto il giocatore non sarà disponibile nella trasferta di Recanati di domenica 23 marzo (i giallorossi potevano chiedere il rinvio per la presenza di Pepa nella Rappresentativa di D, sempre al, ma non hanno esercitato questo diritto): la squalifica di 3 giornate non è stata ridotta edeve scontare la terza.