Calcio per la prima volta un’arbitra trans ha diretto una gara internazionale | chi è Sapir Berman

Neleuropeo arriva, per lagender. Si tratta dell’israelianae stasera hauna partita di qualificazione agli Europei femminili under 17 tra Irlanda del Nord e Montenegro (con la vittoria di questi ultimi) a Belfast. Sabato 22 marzo, invece, seguirà il match tra Kazakistan e Montenegro. «Un grande onore, un grande orgoglio, ma soprattutto l’opportunità di continuare a fare ciò che amo, nel mondo che mi ha plasmato e dove sono cresciuta», ha commentato l’arbitra dopo aver ricevuto la notizia di poter dirigere una partitaufficiale targata Uefa.«La visibilità nello sport aiuta la comunità lgbtqia+»«Affronterò tutto con grande umiltà nella speranza di fare mio meglio e mostrare che ogni sogno è possibile. La visibilità nello sport professionistico è un potente strumento per promuovere il riconoscimento della mia comunità lgbtqia+», ha aggiuntodel fischio di inizio.