Calcio Nazionale Ruggeri e Casadei | Un privilegio essere qui

Roma, 17 mar. (askanews) – Prima seduta di allenamento nel pomeriggio ad Appiano Gentile per la, che si è radunata ieri sera nel quartier generale dell’Inter per iniziare a preparare la doppia sfida con la Germania valida per i quarti di finale di UEFA Nations League (45.000 biglietti venduti per il match d’andata di giovedì a Milano). I due volti nuovi tra gli Azzurri sono quelli di Matteoe Cesare, entrambi alla prima convocazione inmaggiore dopo aver fatto tutta la trafila nelle giovanili azzurre. “Sono molto contento – esordisce in conferenza stampa il difensore dell’Atalanta – l’aspettavo da tempo. Cerco sempre di lavorare duro e di migliorarmi in ogni allenamento, in ogni partita. Ringrazio il Ct Spalletti per aver realizzato un mio sogno. Sono veramente felice”.