Oasport.it - Calcio, l’Inter sbanca Bergamo ed allunga sul Napoli. Crollo Juve a Firenze

Leggi su Oasport.it

La 29ma giornata della Serie A 2024-2025 disancisce l’allungo in vetta alla classifica del, che passa aper 0-2 nel big match giocato in casa dell’Atalanta ed approfitta così del pareggio a reti inviolate dela Venezia: i nerazzurrino a +3 sui partenopei ed a +6 sugli orobici.Si issa al quarto posto il Bologna, che travolge per 5-0 la Lazio ed in un colpo solo scavalca i biancocelesti e lantus, che crolla a, con i gigliati che vincono con un netto 3-0. Rientra nella lotta per il quarto posto anche la Roma, che supera di misura il Cagliari e resta a -4 dai felsinei.femminile: pirotecnico pareggio nel derby tra Inter e Milan in Serie A. Bene il ComoSERIE A 2024-2025Risultati 29ma giornataVenerdì 14 marzo GENOA-LECCE 2-1Sabato 15 marzo MONZA-PARMA 1-1UDINESE-H.