CALCIO La Juniores del Pomigliano Calcio vola agli ottavi di finale regionali

D’ARCO – Ladelha conquistato l’accessodigrazie a un percorso straordinario in campionato, chiuso con 15 vittorie, 4 pareggi e una sola sconfitta. Un cammino esaltante che ha visto la squadra imporsi come una delle migliori realtà del torneo, dimostrando grande solidità e compattezza.Decisiva per il raggiungimento di questo traguardo l’ultima vittoria ottenuta in trasferta contro la Mariglianese con un netto 0-4. Un successo che ha certificato il valore di un gruppo guidato con maestria da mister Alfredo Leone, figura storica delpomiglianese, che ha saputo plasmare una squadra equilibrata e vincente.Fondamentale per il percorso della squadra il contributo di Salvatore Tranchese, vice capocannoniere del torneo con 22 reti.