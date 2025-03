.com - Calcio / La Castelfrettese Juniores vince il girone A del Campionato Regionale Marche

Con una cavalcata trionfale tra mille difficoltà la squadra di Bacelliil proprio raggruppamento con 4 giornate d’anticipo: i protagonisti dell’impresaCASTELFERRETTI di FALCONARA MARITTIMA, 17 marzo 2025 – Ladellaha vinto ilA del. La 22^ vittoria in 25 partite, confezionata al Puerini di Ostra Vetere contro il Barbara Monserra grazie alla rete in avvio del centrocampista Ugili, ha decretato il trionfo aritmetico dei giovani frogs che hanno stravinto il raggruppamento con 4 giornate d’anticipo sulla conclusione.Un risultato storico, che arricchisce il palmares della società del presidente Augusto Bonacci a quasi 30 anni dall’ultima affermazione a livello, e al tempo stesso straordinario, considerati la riammissione avvenuta a pochi giorni dalla prima giornata e il continuo peregrinare per allenamenti (tra Borghetto, Collemarino e Palombina) e partite casalinghe (alle Saline di Senigallia) a causa dell’indisponibilità dell’Amadio in seguito all’alluvione di settembre.