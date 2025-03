.com - Calcio / Il “Milan Club Jesi” al San Siro per salutare “GabriGol”

Il “Daniele Massaro” presente sabato alla “Scala del” per assistere alla sfida col Como dellono Alessandro Gabrielloni, 17 marzo 2025 – Tra le tante trasferte per assistere i propri beniamini rossoneri, quella di sabato scorso è stata davvero particolare. Un cuore questa volta diviso a metà per i partecipanti delrossonerono, dedicato al Campione Daniele Massaro.In ballo infatti, non c’era solo la voglia di tifare per la propria squadra del cuore, ma anche vedere in campo lono Alessandro Gabrielloni, protagonista di una cavalcata trionfale con il Como, partita dalla Serie D ed arrivata, passo dopo passo, fino alla A.Con l’immancabile striscione rossonero ed una maglia dell’attaccante del Como, ormai adottato dalla tifoseria lariana, da questa stagione insignito anche della fascia da capitano nelle occasioni in cui è sceso in campo, i partecipanti non sono venuti meno alla classica foto di rito all’esterno del “San”.