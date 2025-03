Sport.quotidiano.net - Calcio femminile Un risultato importante. L’Asd Spezia mette al tappeto il Bellinzago

Leggi su Sport.quotidiano.net

Bulè0 AsdWomen 2 Bulè: Comizzoli, Maroni, Masciaga, Franco, Barchi, Tugnoli, Lattanzio, Zangrandi (11’ Viganò), Clerici (75’ Gramoni), Segalini, Barbini. A disp: Terni, Leveque, Mazzoni, Veronese, El Akri, Carazzolo, Presutti. All Reggiani AsdWomen: Sensi, Pozzi, Lehmann, Ciccarelli (75’ Manea), Monetini, Dezotti (46’ Fuggle), Adami, Lovecchio (80’ Duce), Buono, Codecà (84’ Del Freo), Parodi (82’ Vacchino). A disp: Falchetto, Barraza, Sansevieri, Dehima, Scattina. All. Salterio Arbitro: Marco Belingheri di Lecco. Assitenti: Carlo Passari e Ginaluigi Scazzoso di Legnano. Reti: 50’ Ciccarelli, 65’ Adamie sofferto successo per le aquilotte in quel di, dopo un primo tempo dominato, ma in cui un palo e qualche occasione sprecata di poco non permettono di sbloccare il