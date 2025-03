.com - Calcio a 5 / Serie B 2024/2025, risultati e marcatori della 20^ giornata del girone D

Rinviato il big match tra Mernap Faenza e Corinaldo. Il Cus Ancona batte la Nuova Juventina e sale a +3 dai play-out. Lo Jesi, a riposo, finisce fuori dalla zona play-offVALLESINA, 17 marzo– Si sono giocate 4 gare su 5 nella 20^delD diB di sabato 15 marzo. Il big-match tra Mernap Faenza e Corinaldo, infatti, non si è disputato ed è stato rinviato al 26 marzo a causa dell’allerta meteo diramata per l’Emilia Romagna nelladi sabato. Vista la sconfitta del Chieti a Recanati, si tratta di una gara sicuramente decisiva nella lotta promozione che, in caso di successo, regalerebbe l’A2 ai faentini. Il Cus Ancona (foto di copertina), invece, ha giocato regolarmente e ha battuto 6-4 la Nuova Juventina: sugli scudi Balzamo, autore di una tripletta, poi ha segnato una doppietta Marco Astuti ed un gol è stato messo a referto da Kania.