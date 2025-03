Tvzap.it - Calciatore eroe muore nell’incendio in discoteca: “Ha perso la vita per aiutare gli altri”

incendio in. Lutto nel mondo del calcio: il 25enne è tra le vittime della strage di giovani che si è consumata in unaa causa di un incendio. Come riporta il suo club, il“halacercando diglia fuggire dal locale devastato dal fuoco”. (Continua.)Leggi anche: “Ma è davvero lei?”, la conduttrice paparazzata inLeggi anche: Sinisa Mihajlovic, le figlie su Instagram: “Eri il nostroin unaA causa di un incendio divampato in unasono morte almeno 59ne e ci sarebbero oltre 150 feriti. Tra le vittime c’è anche un, che, come riporta il suo club, sarebbe morto “cercando diglia fuggire dal locale devastato dal fuoco”.