Buone notizie Zalewski e Dumfries restano a Milano e non vanno in nazionale

Continua l’emergenza esterni in casa Inter. Dopo il recupero di Carlos Augusto, rimane un po’ di apprensione per Denzel, uscito dolorante nella partita contro l’Atalanta. Ma l’ultima novità riguarda Nicola, il quale non prenderà parte al ritiro dellapolacca.resta a casa: una buona notizia per InzaghiLa sfida Scudetto di ieri sera termina in gloria per gli uomini di Simone Inzaghi: Atalanta-Inter 0 a 2. In rete Carlos Augusto, uno degli esterni recuperati e che è risultato decisivo, e Lautaro Martinez, sempre più leader di questa squadra.Una vittoria che porta l’Inter a +3 dal Napoli e +6 proprio dalla Dea e che arriva a termine di un periodo di grande stress per via degli impegni e degli infortuni – e che lascia spazio ad una nuova sosta per le nazionali.