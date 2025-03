Notizieaudaci.it - Buon onomastico Patrizio oggi 17 marzo: video e immagini di auguri

Leggi su Notizieaudaci.it

Si festeggia, 17, San, vescovo e missionario irlandese di origini scozzesi, celebrato sia dalla Chiesa cattolica che da quella ortodossa. Insieme ai santi Columba e Brigida, è il patrono dell’Irlanda. Figlio di una famiglia nobile romana, fu rapito all’età di 16 anni dagli uomini del re irlandese Niall e venduto come schiavo a Muirchu, re del Dàl Riata.La conversione al cristianesimo dopo il rapimentoDopo aver appreso la mitologia celtica,si convertì al cristianesimo e riuscì a fuggire per ritornare dalla sua famiglia. Ordinato diacono nel 407, fu consacrato vescovo in Gallia da San Germano d’Auxerre. Papa Celestino gli affidò l’evangelizzazione delle terre d’Irlanda, una missione che portò avanti con determinazione nonostante minacce di morte, catture e condanne.