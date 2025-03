Romadailynews.it - Buon Compleanno Ivan Provedel, Giovanni Trapattoni, Sydne Rome

Leggi su Romadailynews.it

Edin Dzeko,, Marco Ferrazzoli, Alfio Caruso, Patrizia Toia, Kurt Russell, Paolo di Giannantonio, Giuseppe Vessicchio, Marco Miccoli, Rob Lowe, Luca Volonté, Simona Vicari, Alberto Pomini, Alvaro Recoba, Emanuel Rivas, Paolo Sammarco, Davide Brivio, Marco Crimi, Pietro Pellegri.Oggi 17 marzo compiono gli anni: Marco Ferrazzoli, giornalista; Valerio Adami, pittore; Pietro Leonardo Andreucci, politico;, ex calciatore Milan, allenatore; Norman Mozzato, attore, doppiatore, regista; Silvano Vincenzi, ex calciatore Parma, Venezia; Antonio Saltini, giornalista, scrittore; Giuseppe Spalazzi, ex calciatore Bologna, Bari, Genoa; Roberto Speciale, generale, politico; Eros Baldissera, arabista; Claudio Carnieri, politico.Inoltre, compiono gli anni: Giselda Castrini, attrice; Giuseppe Filippi, vescovo; Elio Trifari, giornalista, scrittore; Sepp Kusstatscher, politico; Maria Stella Masocco, ex atleta; Giordano Conti, scrittore, politico; Gabriele Barbaro, ex atleta, dirigente; Alfio Caruso, scrittore; Patrizio Sandrelli, cantautore; Patrizia Toia, politica;, attrice; Kurt Russell, attore; Giuseppe Torchio, politico; Alberto Cavalli, politico; Vittorio Fontanella, ex atleta; Nino Galloni, economista, scrittore; Angelo Frigoni, allenatore pallavolo, dirigente; Luigi Minchillo, ex pugile; Tommaso Ziliani, compositore, direttore di coro; Vincenzo Patania, allenatore calcio; Marina Arcangeli, cantante; Paolo di Giannantonio, giornalista, conduttore tv; Luca Francesconi, compositore, direttore d’orchestra; Fulvio Muzio, musicista, compositore, medico.