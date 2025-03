Sport.periodicodaily.com - Bulgaria-Irlanda: le probabili formazioni

Il primo round di questa sfida vede I padroni di casa, che hanno la possibilità di andare in Lega B, mentre gli ospiti devono evitare la retrocessione in Lega C.si giocherà giovedì 20 marzo 2025 alle ore 20.45 presso lo stadio Hristo Botev di Plovdiv.: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE La Nazionale del ct Iliev si è guadagnata la chance di poter arrivare in Lega B della Nations League, grazie ad un cammino di tutto rispetto nel gruppo 3 della Lega C, dove si è posizionata seconda dietro l’del Nord, grazie alle vittorie su quest’ultima, sul Lussemburgo e al pareggio con la Bielorussia.Il percorso degli irlandesi nel gruppo 2 della Lega B si è rivelato deludente con sei punti che non sono stati sufficienti ad evitare gli spareggi. Le uniche vittorie sono arrivate entrambe con la Finlandia, fanalino di coda, per il resto quattro sconfitte con Grecia ed Inghilterra.