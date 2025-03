Inter-news.it - Bucciantini: «Inter sinonimo di grandezza. Sa quando risponde presente!»

Leggi su Inter-news.it

La vittoria nello scontro diretto con l’Atalanta, in un momento cruciale della stagione, dà grandi meriti all’. Marcoesamina la squadra di Simone Inzaghi, guardando al calendario e alle dirette avversarie.AFFIDABILITÀ – All’indomani di Atalanta-, Marcoviene in collegamento su Sky Sport per parlare dello stato di forma dei nerazzurri: «L’è una squadra cheagli appuntamenti, è una squadra di certezze di questo Paese.la inviti nelle partite più importanti. Ieri è tornata a vincere uno scontro diretto e contro l’Atalanta non c’è niente da fare: gli si attaglia sempre questa rivale. Ora sta ritornando la condizione fisica, la squadra la conosci, la sai: è una squadra affidabile al massimo livello. L’aggettivo più ideale dell’! Una squadra che compete è già grande: c’è sempreconta».