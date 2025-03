Quotidiano.net - Bruxelles propone tutele a lungo termine per l'acciaio contro i dazi di Trump

Alla luce della "situazione eccezionale" scatenata daial 25% introdotti daintende proporre "entro il terzo trimestre 2025"per l'per garantire "un livello appropriato di protezione alle frontiere oltre il 30 giugno 2026". E' quanto emerge dall'ultima bozza del piano d'azione Ue per l'che sarà presentato mercoledì, di cui l'ANSA ha preso visione. La Commissione valuta inoltre l'apertura di un'indagine sul mercato dell'alluminio per introdurre "eventuali misure di salvaguardia" che prevedano come per l'restrizioni temporanee all'import per scongiurare il dumping da Paesi terzi.