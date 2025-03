Donnapop.it - Brutta notizia per Stefano De Martino, ma lui si gioca la carta del gossip: ecco la “furbata” del conduttore

Leggi su Donnapop.it

Desempre più al centro dell’attenzione mediatica, sta vivendo un momento felice dal punto di vista professionale, ma di recente ha vissuto una piccola delusione. Nonostante il successo della sua trasmissione Stasera Tutto è Possibile, l’ambito passaggio della finale su Rai 1 non si concretizzerà.Tuttavia, come spesso accade,sembra non lasciarsi abbattere dalle difficoltà e ha scelto dire ladelper mantenere vivo l’interesse. Nel frattempo, ilsi è trovato al centro di voci su una sua presunta relazione con Angela Nasti, un flirt che ha già suscitato molto chiacchiericcio sui social. Scopriamo insieme cosa sta succedendo.Niente promozione su Rai 1 perDe(e lui punta sull’ex Emma Marrone)Il grande sogno diDedi vedere la finale di Stasera Tutto è Possibile trasmessa su Rai 1 si è infranto.