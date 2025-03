Lanazione.it - Brunori Sas, emozioni al Mandela forum. L’abbraccio di Firenze al cantautore

, 17 marzo 2025 – Una serata indimenticabile per. Tra i protagonisti assoluti della 75esima edizione del Festival di Sanremo, che l'ha visto conquistare il podio finale e aggiudicarsi il Premio Sergio Bardotti per il Miglior Testo con il brano 'L'albero delle noci',Sas ha incantato il, con il suo canto e la sua fedele chitarra. Dal palco il pubblico ha sentitodelcalabrese e della sua band grazie anche all’allestimento creato ad hoc. Una scenografia quasi teatrale ha fatto da sfondo all’attesissimo evento che ha registrato il tutto esaurito.Sas in concerto a, le foto della serata Prodotto da Vivo Concerti, il tour è stato di fatto la primissima occasione per ascoltare live -insieme ai grandi classici di una carriera lunga più di quindici anni - i brani del nuovo progetto discografico 'L'albero delle noci', pubblicato il 14 febbraio per Island Records e forte di debutto ai vertici delle classifiche Fimi e nella top10 degli album più ascoltati al mondo su Spotify.