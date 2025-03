Lopinionista.it - Brunetta su anniversario rapimento Moro: “Una ferita che sanguina ancora”

Leggi su Lopinionista.it

RenatoROMA – “Ricordiamo oggi con profonda commozione ildi Aldoil 16 marzo 1978 e la strage di via Fani, quando sotto i colpi delle Brigate Rosse perirono i cinque uomini della sua scorta: Raffaele Iozzino, Oreste Leonardi, Domenico Ricci, Giulio Rivera e Francesco Zizzi. Seguì poi il barbaro omicidio dello statista democristiano. Fu uno dei momenti più drammatici della nostra storia, della nostra democrazia, della Repubblica italiana. Unache. Ma il Paese seppe resistere all’attacco terroristico, in difesa dei propri valori fondanti. La memoria di quelle tristi ore rinnovi in noi l’impegno costante contro ogni forma di violenza politica”.E’ quanto scrive sul suo account Telegram il presidente del Cnel, Renato, ex ministro della pubblica amministrazione, nel giorno dell’deldi Aldo