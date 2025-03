Movieplayer.it - Brivido caldo: Emma Stone protagonista del remake del cult di Lawrence Kasdan?

Leggi su Movieplayer.it

La star premio Oscar potrebbe essere scelta per la nuova versione del film drammatico con Kathleen Turner e William Hurt. Risale allo scorso anno la notizia che Kimberly Peirce avrebbe scritto e diretto undel noir del 1981,di, per Warner Bros. Secondo le ultime indiscrezioni, adsarebbe stato offerto il ruolo principale, originariamente interpretato da Kathleen Turner, quello della giovane donna manipolatrice del facoltoso e anziano marito.nuova femme fatale? Non è stata ancora confermata la presenza dinel cast ma pare che l'offerta sia concreta. L'attrice lo scorso anno ha vinto il suo secondo premio Oscar per Povere creature! e quest'anno sarà sul grande schermo con Eddington .