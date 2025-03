361magazine.com - Brignone a un passo dalla Coppa: «Mi piacerebbe giocare con Sinner»

Le parole della sciatrice azzurraA LaThuile, Federicaha messo a segno la vittoria numero 37 della carriera, nel secondo superG valdostano che l’è valso il podio numero 83, a meno 5 dal mito Alberto Tomba.Manca ora la certezza ma è praticamente fatta per la conquista delladel mondo generale, dopo quella già vita nel 2020. Manca l’aritmetica (sono 382 i punti di vantaggio della valdostana su Lara Gut-Behrami), ma a quattro gare dal termine della stagione, una per disciplina, appare impossibile che l’elvetica possa ribaltare la classifica, anche perché nessuna delle due contendenti prende normalmente parte allo slalom.«Se tutto va bene – ha detto a caldo – questa volta mi consegneranno lain mano e non me la spediranno per posta. Ed è una cosa che ho sempre sognato. Sofia ha una cultura del lavoro davvero impressionante e la capacità di risollevarsi.