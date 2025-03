Quotidiano.net - Bricolage a prezzo mini: la pistola per colla a caldo Einhell è tua per soli 10€ su Amazon!

Leggi su Quotidiano.net

Ti piace il fai-da-te o ti stai cimentando in qualche progetto artistico o di? LaperTC-CG 30 diè un elemento indispensabile in qualsiasi spazio di lavoro. Raggiunge una temperatura massima di 195°C ed è perfetta per quando serve un veloce inggio di emergenza. Con una potenza di 30 W, si riscalda in 300 secondi ed è subito pronta all'uso su tantissimi materiali diversi, come legno, metallo, stoffa e tessuti, piastrelle, ceramica, plastica e vari tipi di materiale sintetico. E c'è di più, perché se la ordini ora supaghie accessori (bocchetta standard, bocchetta piatta, prolunga e 3 stick di11 x 150 mm) soltanto 10€ grazie al super sconto del 16%! Un affare davvero imperdibile: cogli al volo l'offerta prima che scada! Acquista laperin scontoe fai-da-te passano a un livello superiore con questaperin offerta a 10€ LaperTC-GG 30 non può mancare in qualsiasi officina o laboratorio fai-da-te.