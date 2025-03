Ilnapolista.it - Briatore non se ne fa una ragione del disastro Juventus: «Abbiamo comprato solo bidoni»

Reduce dalla debacle interna contro l’Atalanta, laha perso anche sul campo della Fiorentina (3-0) confermandosi in crisi profonda. Flavio, noto tifoso bianconero, ha dato seguito allo sfogo della scorsa settimana pubblicando un nuovo video-messaggio carico di amarezza e critiche nei confronti dei vertici del club.Leggi anche: Marocchi su Thiago Motta e la: «Succede quando hai un allenatore che ti svuota il cervello e l’anima»«Siamo andati a Firenze e 3-0. per la Fiorentina. Non c’è più senso di appartenenza per questi giocatori. In 9-10 mesi, la nuova dirigenza con Giuntoli, Calvo, e così via, hanno distrutto la Vecchia Signora», ha esordito l’imprenditore piemontese tramite il proprio account Instagram.Lo sfogo diriguarda anche il mercato: «Hannodei giocatori che sono dei flop.