Juventusnews24.com - Briatore a muso duro: «I giocatori della Juve non hanno senso di appartenenza. Giuntoli ha comprato dei bidoni, spero che prima o poi la proprietà si decida!»

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24, noto imprenditore e tifoso, ha parlato così dopo la brutta sconfittacontro la FiorentinaL’imprenditore Flavioha affidato ai propri canali social un lungo sfogo dopo la pesante sconfittantus contro la Fiorentina. Queste le sue dichiarazioni.PAROLE – «Siamo andati a Firenze e 3-0. per la Fiorentina. Non c’è piùdiper questi. In 9-10 mesi, la nuova dirigenza con, Calvo, e così via,distrutto la Vecchia Signora.deiche sono dei flop. Su alcuni siti francesidice che la Champions League è ancora possibile e si va avanti con Motta. AbbiamodeiDouglas Luiz, poi dall’Atalanta quello dal nome impronunciabile e non mi sforzo nemmeno di dire, abbiamoNico Gonzalez, abbiamo buttato via dei soldi.