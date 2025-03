Ilgiorno.it - Brianza, la rivoluzione dei trasporti: più autobus, corse di sera e nei festivi

Monza – Più bus, con un potenziamento del servizio di oltre il 20%. Un aumento della frequenza dellenelle ore di punta e più pullman nei mesi estivi, nei giorni di festa e la. E poi collegamenti più efficaci tra i territori, riducendo le sovrapposizioni di linee. E ancora, una migliore integrazione tra il trasporto pubblico deglie le ferrovie e l’impegno a sincronizzare le diverse linee urbane e interurbane per avere interscambi più comodi. Miglioramenti che avverranno un po’ ovunque, ma soprattutto nelle zone oggi più penalizzate e che non possono contare sull’alternativa dei treni: qui saranno incrementati i bus per dare continuità al servizio nell’arco della giornata, gli orari saranno prolungati versoe nelletà e nei mesi estivi si potrà contare su qualche pullman in più.