Bradisismo e alluvioni dal 31 marzo assicurazione obbligatoria I consigli del broker Angelo Coviello alle Pmi

Leggi su Ildenaro.it

Si avvicina l’obbligo dicontro frane, terremoti eper tutte le imprese iscritte al Registro delle Imprese. Entro il 312025, le aziende – escluse quelle agricole – dovranno essere coperte da una polizza specifica contro le calamità naturali, pena possibili sanzioni e gravi conseguenze economiche in caso di sinistro. L’obbligo, stabilito dalla Legge 213/2023, è stato reso operativo con il Decreto attuativo del 7 febbraio, che imponeimprese di proteggere immobili e beni strumentali utilizzati per la propria attività. Un adeguamento che, oltre a essere necessario per evitare problemi legali e amministrativi, è cruciale per la sicurezza finanziaria delle aziende, specialmente in un Paese come l’Italia, sempre più esposto a eventi climatici estremi.Proprio da Napoli, che nelle ultime settimane ha vissuto momenti di vera e propria angoscia a causa di scosse e, arriva l’allarme di, Ceo di Igb.