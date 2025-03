Lanazione.it - Bove: “Tutti mi dicono che Astori, da lassù, ha voluto che io vivessi. Mi piace pensarlo”

Firenze, 17 marzo 2025 – "Nel futuro dovrò fare delle visite importanti che mi diranno se posso togliere il defibrillatore e in tal caso che cosa poi dovrei fare. Dopo il malore ho sentito Eriksen, è stato molto gentile, mi ha dato molti consigli". E' quanto ha dichiarato Edoardo, raccontandosi a Bsmnt, il podcast curato dal Gianluca Gazzoli. "Andare a giocare all'estero? Lo farei, lo devo a me stesso e peri sacrifici che ho fatto - ha aggiunto il centrocampista costretto allo stop forzato dallo scorso 1' dicembre quando si sentì male, rischiando la vita, durante Fiorentina-Inter - Sono ancora giovane, non posso pensare di mollare, l'idea di smettere di giocare a calcio per me è inconcepibile. So chi è Edoardo con il calcio, ma senza ho pausa di scoprirlo. Ovviamente è importante anche stare bene mentalmente, se non mi sentissi sicuro senza il defibrillatore cambierebbe tutto.