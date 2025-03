Ilnapolista.it - Bove: «Sono stato molto fortunato, mi sento in colpa quando mi chiedo: “Perché proprio a me?!”»

Il centrocampista della Fiorentina Edoardointervidal podcast ‘Passa dal BSMT’ di Gianluca Gazzoli. Il calciatore è tornato sul suo malore occorso lo scorso dicembre nel corso di Fiorentina-Inter. Di seguito le sue dichiarazioni:«Ora mibene. Sanremo mi è servito, avevo bisogno di rivivere quell’ansietta che mi fa stare bene.una persona dipendente dall’adrenalina e rivivere certe emozioni, che non posso più avere in campo, è importante. Ero convinto di raccontare la mia storia nonostante sia una persona riservatavolevo far capire la mia vicinanza ad un determinato tipo di persone che vivono la mia stessa situazione da soli. Io sto riuscendo ad andare avantiho ricevuto tantissimo affetto e non riesco a immaginare cosa si provi ad affrontare tutto questo in solitudine».