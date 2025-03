Sololaroma.it - Bove: “Le visite mi diranno se posso togliere il defibrillatore, Io all’estero? Ci andrei”

Una giornata infuocata l’ultima di Serie A, che ci regala una lotta Champions nella quale è prepotentemente rientrata anche al Roma. La vittoria sul Cagliari, con il muro Svilar determinante nel risultato, vale oro e avvicina a 4 punti il 4° posto, anche grazie al roboante 3-0 della Fiorentina sulla Juventus. Una partita, come d’altronde tutte le altre da quel 1 dicembre 2024, che non ha potuto giocare Edoardo, dopo il malore accusato in campo contro l’Inter proprio in tale data.In una lunga chiacchierata con Gianluca Gazzoli nel podcast “Passa dal BSMT”, il classe 2002 ha toccato tantissimi temi, tra i quali anche la spinosa questione del ritorno al calcio giocato: “È un argomento che sto tutt’ora approfondendo. La legge italiana non permette di giocare con il, ma non è una questione medica.