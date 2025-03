Ilfattoquotidiano.it - Botte e capelli strappati: ragazzina di 13 anni aggredita dalla compagna di scuola di 11 in piazza a Busto Arsizio. “Minacce da mesi”

, pugni, calci, spintoni. La vittima è una tredicenne, picchiata in pieno centro a. Ad aggredirla in particolare da una undicenne. A denunciare l’accaduto la madre della giovane che ha subito le violenze. “Rendo pubblico quanto accaduto per tutelare mia figlia e per sollevare il tema della sicurezza dei nostri ragazzi” ha detto alla Prealpina parlando dal pronto soccorso dove la figlia è stata curata.Secondo una prima ricostruzione la 13enne è uscita in compagnia degli amici e una volta arrivata inGaribaldi è stata avvicinata (e secondo alcune fonti “circondata”) da alcuni coetanei. La undicenne l’avrebbe quindi colpita, per motivi ancora da chiarire. Entrambe frequentano la stessamedia e si conoscono tra di loro. La vittima da 3-4continuava a riceveree intimidazioni ma non aveva mai detto niente ai genitori forse per paura o per sottovalutazione della situazione.