Thesocialpost.it - Botte al capotreno e al macchinista: follia in Italia, treno soppresso

Un’altra aggressione si è verificata a bordo di un, trasformando un normale turno di lavoro in un vero e proprio incubo per due dipendenti delle Ferrovie. I ferrovieri, costretti a ricevere assistenza medica, sono stati coinvolti in un episodio violento sul10868, partito da Piacenza e diretto a Milano Greco. L’incidente, avvenuto nel pomeriggio di ieri, domenica 17 marzo, ha portato alla cancellazione del servizio.Secondo quanto riportato dal quotidiano Il Giorno, tutto è iniziato a causa di una discussione tra unadi 31 anni e un passeggero di 40, riguardo a un problema relativo al biglietto. La situazione è rapidamente degenerata durante una sosta alla stazione di Lodi, dove undi 26 anni, richiamato dalle urla, è intervenuto per aiutare la collega.