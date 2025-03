Ilfattoquotidiano.it - Botta e risposta Glucksmann, Casa Bianca: “Ridateci la statua della libertà”, “Non parli tedesco grazie a noi”

al veleno, e la tensione tra Parigi e Washington continua ad aumentare. Raphael, socialista e leader del movimento “Place Publique”, aveva invitato gli americani “a restituire la”, che è francese, dal momento che loro “la disprezzano”. Dura la, e stavolta senza il velo dell’ironia: “I francesi dovrebbero essere molto riconoscenti nei confronti del nostro grande Paese , ha tuonato la portavoce, Karoline Leavitt, èagli Stati Uniti se i francesi oggi non parlano”. E, per chiudere, ha aggiunto i saluti: “Gli americani sono stati il faromondiale”, mentre, agli occhi di Leavitt, “è un piccolo uomo politico francese, sconosciuto”.Difensore dei diritti umani, in prima linea per l’impegno europeo in Ucraina, sulle orme del padre, lo scomparso filosofo André, l’esponente socialista francese ha chiuso con un discorso a 360 gradi il Congresso del movimento da lui creato, “Place Publique”.