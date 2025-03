Lopinionista.it - Boschi: “Abbiamo bandiere Ue, ben vengano bandiere pace e Ucraina”

ROMA – “Oggi ci sono tutti, rispondendo a un bellissimo appello di Michele Serra. Credo che non ci debbano essere divisioni in questa piazza, perché l’obiettivo è comune, chiedere che ci sia un’Europa che fa sentire la propria voce anche in un momento di difficoltà e di crisi, un’Europa che sappia rispondere ai dazi di Trump, un’Europa che sappia costruire lae sappia affrontare le sfide del futuro”.Lo ha dichiarato ai giornalisti la presidente dei deputati di Italia Viva Maria Elenaa margine della manifestazione di piazza del Popolo. “Noiledell’Europa, dopo di che benledellae dell’”, ha aggiunto. “Sono contenta che ci siano ledella, da sempre siamo al fianco dell’, benledell’