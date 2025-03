Quotidiano.net - Borsa di Tokyo apre in rialzo: impatto positivo del piano di sostegno cinese

Ladiinizia la prima seduta della settimana in, grazie ai segnali che arrivano dalla Cina coldiannunciato dal governo per incentivare i consumi e la stabilizzazione del settore dell'edilizia e in scia alla ripresa degli indici azionari Usa, in particolare la tecnologia. In apertura il Nikkei segna un progresso dell'1,13% a quota 37.470.80, con un guadagno di 417 punti. Sul mercato valutario lo yen perde terreno sul dollaro a 148,70 e scambia sull'euro a 161,80.