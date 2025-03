Donnapop.it - Boom! La suocera di Chiara Ferragni le fa la guerra: la mamma di Tronchetti Provera contro l’influencer

e Giovannisembrano una coppia perfetta, sempre sotto i riflettori, amati dai fan e paparazzati ad ogni passo. Dalle vacanze alle passeggiate per Milano, i due fanno notizia in ogni occasione, mostrando un’immagine di un amore solido e felice.Ma dietro la facciata di questa relazione da copertina, qualcosa non quadra. A rendere la situazione più complessa è la figura della, Cecilia Pirelli, la madre di Giovanni, che non ha mai accettato appieno. Questo tira e molla familiare sta mettendo a dura prova l’armonia della coppia, e non solo.Ladile fa la: lei chiede aiuto a JovanottiNonostantestia con Giovanni ormai da più di sei mesi, la tensione con laCecilia è palpabile. Ladinon ha mai nascosto la sua distanza emotiva nei confronti della compagna del figlio, e non sono bastati i tentativi di mediazione da parte di Afef Jnifen, l’ex moglie di Marco, per placare gli animi.