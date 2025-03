News.robadadonne.it - Bonus rifiuti 2025, a chi spetta e come richiedere il 25% di sconto sulla Tari

Dopo l’ampliamento delbollette anche a chi ha un ISEE sotto i 25 mila euro, il governo Meloni si appresta a varare una nuova serie di misure per agevolare i cittadini, con l’attivazione, dopo oltre cinque anni, delsociale, grazie a un Dpcm che “individua i principi e i criteri per la definizione delle modalità applicative” appena approdato in Gazzetta Ufficiale.detto, la manovra era stata in realtà introdotta nel 2019 con un decreto fiscale, ma mai applicata, e consiste in una riduzione del 25% dellao dellaffa corrispettiva per il servizio di gestione integrato deiurbani per le famiglie che si trovano il condizioni di disagio economico.Ilverrà quindi riconosciuto ai nuclei familiari che hanno un ISEE fino a 9530 euro, elevato aq 20 mila euro se si hanno almeno quattro figli a carico.