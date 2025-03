Leggioggi.it - Bonus psicologo, nuove graduatorie dal 15 aprile. I criteri per scegliere i beneficiari

Il Decreto 228 del 30 dicembre 2021 ha introdotto grazie all’articolo 1-quater, comma 3, un contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia, l’ormai noto. La misura, introdotta per far fronte all’aumento delle condizioni di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica conseguenti all’emergenza pandemica e della collegata crisi socio-economica, è stata resa strutturale dalla Legge 29 dicembre 2022 numero 197, che ha peraltro innalzato l’importo massimo da 600,00 a 1.500,00 euro per persona.Con il successivo Decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, del 24 novembre 2023 sono stati definiti, a decorrere dall’anno 2023, i tempi per la presentazione della domanda di contributo e l’importo massimo erogabile parametrato all’ISEE.