Bonus bollette 2025 | quando arriva e come sarà erogato

Ilda 200 euro rappresenta un sostegno per le famiglie con un Isee fino a 25 mila euro, pensato per attenuare il peso del rincaro energetico. Il contributo straordinario, previsto dal decretoapprovato il 28 febbraio, verrà accreditato automaticamente senza necessità di presentare domanda, a coloro che avranno presentato l’Isee aggiornato. Tutte le informazioni.ilUn fornello da cucina (Imagoeconomica).Secondo il calendario ufficiale, ilnel secondo trimestre del(aprile-giugno) per chi ha già presentato l’Isee. Coloro che presenteranno la Dichiarazione sostitutiva unica (Dsu) successivamente riceveranno il contributo nel primo trimestre utile dopo la presentazione. L’Arera sta collaborando con l’Inps per velocizzare le procedure di riconoscimento del