Bondavalli ‘blinda’ il centro storico | Rilanciamolo insieme con idee

L’assessora Stefanorisponde a Giamprimo Bertoni, che sul Carlino ha parlato di "commercio in fin di vita", assieme a "scelte urbanistiche pessime." "Gentile architetto Bertoni, ho letto con attenzione le sue riflessioni sul. Naturalmente – scrive– condivido la preoccupazione per i profondi cambiamenti che la nostra città storica sta attraversando e che interessano il tessuto economico, sociale e culturale. Stiamo lavorando per comprendere e indirizzare,, il rilancio delnevralgico della nostra città con nuovee nuove funzioni che possano interpretare con efficacia i cambiamenti della contemporaneità. Proprio per questo giovedì pomeriggio presenteremo alla città un piano strategico con il quale pensiamo di poter affrontare le criticità con politiche e azioni che conferiscano nuova linfa e slancio, sul piano complessivo, quindi, si urbanistico, ma non solo".