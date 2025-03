Sport.quotidiano.net - Bomber Sciapi non perdona. Il Fucecchio può esultare

3 Pontebuggianese 2: Del Bino, Orsucci, Arapi, Lecceti, Malanchi, Ghelardoni, Cenci, Geniotal, Agostini (65’ Fiorini), Rigirozzo (74’ Guerrucci),. All.: Targetti PONTEBUGGIANESE: Rizzato, Martinelli, Lucaccini, Provinzano (85’ Aiazzi), Palmese, Chelini, Kapidani, Pievani, Granucci, Sgherri (62’ Asara), Fantini (79’ Sali). All.: Vettori Arbitro: Evangelista di Treviglio Reti: 7’ Geniotal; 11’ Martinelli; 28’ Granucci; 33’ Agostini; 92’– Nonostante il forte vento,e Pontebuggianese si affrontano a viso aperto dando vita ad una bella gara dove alla fine la spuntano i bianconeri locali.avanti al 7’ con Geniotal dopo una irresistibile discesa palla al piede di Rigirozzo dagli sviluppi di un corner ospite. Proprio su due calci d’angolo arriva però la reazione del Pontebuggianese: all’11’ Martinelli insacca tutto solo in area piccola quello calciato da Lucaccini e al 28’ Granucci trasforma al volo di sinistro quello eseguito da Pievani.