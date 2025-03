Quotidiano.net - Bombe americane sullo Yemen. Colpiti gli Houthi, avviso all’Iran

Di fronte ai continui attacchi da parte dei ribelliiticontro navi commerciali e da guerra statunitensi, Donald Trump ha rotto ogni indugio e sabato ha ordinato una serie di bombardamenti mirati, fra cui attacchi multipli ai loro leader. "Da oltre un anno – ha spiegato il presidente – nessuna nave commerciale o da guerra statunitense aveva navigato in sicurezza attraverso il canale di Suez, il Mar Rosso o il Golfo di Aden. Quattro mesi fa, una nostra nave da guerra che attraversava il Mar Rosso è stata attaccata dagliuna decina di volte". Gli attacchi alla libertà di navigazione in quei mari "hanno già arrecato danni per molti miliardi di dollari all’economia americana e a quella mondiale". Dopo aver denunciato le "imbarazzanti debolezze" del suo predecessore Joe Biden, Trump è passato dunque alle parole forti.