Ilfattoquotidiano.it - Bolsonaro accusato di colpo di Stato, migliaia di persone in piazza a Rio de Janeiro in suo sostegno: le immagini della maxi-manifestazione

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

L’ex presidente brasiliano Jairdi un tentatodi, ha radunato sulla spiaggia di Copacabana, a Rio dediin unain sua difesa. Il divieto impostogli di ricandidarsi alle elezioni del 2026 rappresenta, ha dettodal palco, una “negazionedemocrazia. Voglio dire a tutti coloro a cui a Brasilia non piaccio: le elezioni senzasono una negazionedemocrazia in Brasile”. L’ex presidente sperava di chiamare a raccolta un milione di brasiliani. Laè stata incentrata sulla richiesta di amnistia per i supporter dicoinvolti nell’assalto al palazzo presidenziale, al Parlamento e alla Corte suprema verde-oro nella capitale Brasilia, l’8 gennaio del 2023.L'articolodididiina Rio dein suo: leproviene da Il Fatto Quotidiano.