Ilrestodelcarlino.it - Bologna, entusiasmo alle stelle: i tifosi sognano ancora in grande col ‘cinema’ rossoblù

, 17 marzo 2025 – Oltre trentamila voci che all’unisono hanno osannato il, Vincenzo Italiano e i suoi ragazzi. La rotonda vittoria maturata al Dall’Ara contro la Lazio ha riempito la domenicafacendo crescere l’in città per una squadra che piace, appassiona e soprattutto vince.LAZIO gruppone Partendo dalla prima di dieci finali, così come le ha definite lo stesso tecnico di Karlsruhe, che ha preparato la sfida ai biancocelesti dell’amico ed ex compagno di squadra Baroni con un’attenzione maniacale, aiutato anche da un gruppo con una mentalità inossidabile, unito verso l’obiettivo europeo che rimane il target cerchiato più volte di rosso per la stagione di questo. E se in campo Orsolini e compagni incantano, sugli spalti e soprattutto sotto i portici è festa totale.