Sport.quotidiano.net - Bologna, champagne e Champions. Lezione di calcio: Lazio strapazzata. Cinque gol e un quarto posto al sole

. Roba da ubriacarsi di felicità. Ilfacon la manina., come i gol con cui la squadra di Italiano strapazza ladi Baroni e la scavalca in classifica., come le vittore di fila al Dall’Ara, ormai uno degli stadi più temuti d’Italia., come le dita che scrollate fanno un bel "ciao": i rossoblù volano alsolitario e tanti saluti a tutte le altre. A cominciare dalla Juventus di quel Thiago Motta oltre il quale sembrava non ci potesse essere vita. E tanti saluti anche a tutti quelli che ritenevano Italiano soltanto un ripiego: nemmeno il primo, peraltro. E, invece, eccolo là, il capopopolo Vincenzo. Con un sorriso grande come il Dall’Ara che lo ha letteralmente eletto a suo trascinatore. Nonostante il passato (importante) alla Fiorentina e nonostante il Paragone con l’artefice di una storica qualificazione in, a sessant’anni dall’ultima volta.